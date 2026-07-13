به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان در این باره اعلام کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو برای افزایش تولید برق در زمان اوج مصرف، ارتقای پایداری شبکه و کاهش ناترازی برق است و در سه‌ماهه نخست امسال ، ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان به بهره‌برداری رسیده است.

حمیدرضا حبیبی افزود: این نیروگاه‌ها در شهرستان‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان، راور، شهربابک، انار و بم و با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، شرکت برق منطقه‌ای کرمان و شرکت‌های توزیع نیروی برق شمال و جنوب استان وارد مدار شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی شهربابک، نیروگاه ۲۰ مگاواتی راور، مرحله نخست نیروگاه خورشیدی رفسنجان با ظرفیت ۴ مگاوات، مرحله نخست نیروگاه خورشیدی سیرجان با ظرفیت ۳.۳ مگاوات، نیروگاه ۲ مگاواتی منطقه ویژه سیرجان، نیروگاه یک مگاواتی رفسنجان و نیروگاه یک مگاواتی بم را از مهم‌ترین طرح‌های متصل به شبکه سراسری برق در این مدت اعلام کرد.

وی ادامه داد:تعداد قابل توجهی نیروگاه خورشیدی در مقیاس‌های کوچک و متوسط با ظرفیت‌های ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۸۰۰ کیلووات نیز در نقاط مختلف استان افتتاح و وارد مدار شده است.

حبیبی ابراز امیدواری کرد: با استمرار اجرای طرح‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مشارکت سرمایه‌گذاران، ظرفیت تولید برق پاک استان کرمان بیش از پیش افزایش پیدا کند.