پخش زنده
امروز: -
همزمان با فصل گرما با بهرهبرداری ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دراستان کرمان، برای عبور موفق از اوج مصرف تابستان انرژیهای تجدیدپذیر توسعه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل شرکت برق منطقهای کرمان در این باره اعلام کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی از مهمترین برنامههای وزارت نیرو برای افزایش تولید برق در زمان اوج مصرف، ارتقای پایداری شبکه و کاهش ناترازی برق است و در سهماهه نخست امسال ، ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان به بهرهبرداری رسیده است.
حمیدرضا حبیبی افزود: این نیروگاهها در شهرستانهای کرمان، سیرجان، رفسنجان، راور، شهربابک، انار و بم و با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، شرکت برق منطقهای کرمان و شرکتهای توزیع نیروی برق شمال و جنوب استان وارد مدار شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای کرمان نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی شهربابک، نیروگاه ۲۰ مگاواتی راور، مرحله نخست نیروگاه خورشیدی رفسنجان با ظرفیت ۴ مگاوات، مرحله نخست نیروگاه خورشیدی سیرجان با ظرفیت ۳.۳ مگاوات، نیروگاه ۲ مگاواتی منطقه ویژه سیرجان، نیروگاه یک مگاواتی رفسنجان و نیروگاه یک مگاواتی بم را از مهمترین طرحهای متصل به شبکه سراسری برق در این مدت اعلام کرد.
وی ادامه داد:تعداد قابل توجهی نیروگاه خورشیدی در مقیاسهای کوچک و متوسط با ظرفیتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۸۰۰ کیلووات نیز در نقاط مختلف استان افتتاح و وارد مدار شده است.
حبیبی ابراز امیدواری کرد: با استمرار اجرای طرحهای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و مشارکت سرمایهگذاران، ظرفیت تولید برق پاک استان کرمان بیش از پیش افزایش پیدا کند.