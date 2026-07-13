به‌مناسبت ماه محرم؛

برپایی نمایشگاه اسناد ماه محرم در مرکز اسناد و کتابخانه ملی

نمایشگاهی از اسناد شامل نامه‌ها و عکس‌های سوگواری مردم ایران در ماه محرم در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر برپا شده و تا هفته آینده پذیرای دوست‌داران است.