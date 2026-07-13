بهمناسبت ماه محرم؛
برپایی نمایشگاه اسناد ماه محرم در مرکز اسناد و کتابخانه ملی
نمایشگاهی از اسناد شامل نامهها و عکسهای سوگواری مردم ایران در ماه محرم در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر برپا شده و تا هفته آینده پذیرای دوستداران است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر دراینباره به خبرنگار صداوسیما گفت: موضوع اسناد این نمایشگاه سوگواری مردم سراسر ایران در ماه محرم و صفر در دوران قاجار و پهلوی است و هدف از نمایش آن، نمایش پیام و اهداف عاشورایی است.
نرگس صداقت افزود: در این اسناد نهتنها شکل برگزاری آیینها مستند شده، بلکه بنا به شرایط آن دوران، مطالب و گفتههای واعظان و روحانیان و سخنرانان نیز بازتاب داده شده که نشان میدهد این آیینها جنبۀ نظارتی حکومتی نیز داشتهاند.
او اضافه کرد: سوگواری جامعه ایران در ماه محرم و صفر در کنار مذهبی بودن، پیامآور وحدت، انسجام، ایستادگی و ظلمستیزی و بهترین زمان روشنگری واعظان برای مردم بوده است، همچنین محدودیتهایی برای واعظان داشته است.
صداقت بیان کرد: محور سوگواریهای مردم ایران در ماههای محرم و صفر «هیهات منالذله» و «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» بوده است.
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر گفت: بیرون آوردن این اسناد از بایگانی برای بهره بردن پژوهشگران است و تا همگان از جمله نسل نو بدانند که این آیینها نهتنها شفاهی بوده، بلکه روایتهایی اسنادی و مکتوب و مصور هم داشته است.
این نمایشگاه تا هفته آینده در خیابان امام خمینی بوشهر مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوشهر برپاست.