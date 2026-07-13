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آیین افتتاحیه طرح تابستانه حفظ و آشنایی با مفاهیم قرآن کریم با عنوان «طرح ملی رحله» به میزبانی بنیاد علوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این طرح با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت انس با کلام وحی، تربیت نسل نوجوان و جوان آشنا با مفاهیم قرآن کریم و گسترش فرهنگ حفظ قرآن، فعالیت خود را در فضایی آموزشی و معنوی آغاز کرده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، شرکتکنندگان بهصورت شبانهروزی در مجموعه امام خمینی (ره) حضور خواهند داشت و طی یک دوره ۵۰ روزه، جزء سیام قرآن کریم و سوره مبارکه بقره را حفظ میکنند. آموزش مفاهیم و آموزههای آیات قرآن نیز همزمان با برنامه حفظ، از دیگر بخشهای این دوره آموزشی است.
در آیین افتتاحیه این طرح، مدیرعامل بنیاد علوی، عسکریآزاد، با اشاره به رویکرد این بنیاد در حوزه توانمندسازی فرهنگی، اظهار کرد: مهمترین سفارش رهبر شهید انقلاب اسلامی به مجموعه بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی، موضوع توانمندسازی بوده است و بنیاد علوی نیز در همین راستا، توانمندسازی فرهنگی را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند.
وی با تأکید بر نقش محوری قرآن کریم در تحقق این هدف افزود: حمایت از «طرح ملی رحله» و تربیت حافظان قرآن کریم در سراسر کشور، یکی از جلوههای عملی این رویکرد است؛ زیرا انس با قرآن کریم، زمینهساز رشد معنوی، هویتی و فکری نسل نوجوان و جوان خواهد بود.
طرح ملی «رحله» با فراهم کردن محیطی کاملاً قرآنی و برنامهای فشرده، تلاش دارد زمینه تربیت حافظان قرآن کریم و تعمیق فهم مفاهیم قرآنی را در میان نوجوانان و جوانان کشور فراهم کند.