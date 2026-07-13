به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم‌های نوجوانان و جوانان پسر از امروز دوشنبه ۲۲ تیر در شهر کبودرآهنگ استان همدان آغاز شده و تا ۲۷ تیر ادامه دارد.

دور جدید تمرینات تیم کاراته امید (زیر ۲۱ سال) پسران نیز از پنجشنبه ۲۵ تیر در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی آغاز می‌شود. کاراته کا‌ها عصر همان روز وارد اردو شده و تا دوم مرداد تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

براساس اعلام کادر فنی تیم امید، صبح جمعه ۲۶ تیر در نخستین روز اردو، یک دوره مسابقه انتخابی درون اردویی میان نفرات برگزیده انتخابی یکشنبه ۲۱ تیر و کاراته کا‌های اردونشین برگزار خواهد شد تا تکلیف نفرات باقی مانده در اردو مشخص شود.

وزن کشی این مسابقه نیز پنجشنبه ۲۵ تیر با ارفاق یک کیلوگرم برگزار خواهد شد.

اسامی نفراتی که روز گذشته جواز حضور در مرحله بعدی انتخابی رده سنی زیر ۲۱ سال را بدست آوردند، به شرح زیر است؛

وزن ۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل آبرون

وزن ۶۰- کیلوگرم: سبحان اخلاقی

وزن ۶۷- کیلوگرم: مهدی چوبک‌زن

وزن ۷۵- کیلوگرم: امیرمحمد نیک‌پی

وزن ۸۴- کیلوگرم: امیرعباس کاوسی

وزن ۸۴+ کیلوگرم: امیرحسین فراهی