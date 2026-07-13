به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرکل انتقال خون استان کرمان از عملیات موفقیت‌آمیز برای نجات جان بیمار اورژانسی خبر داد و افزود: در این رخداد، با شناسایی یک گروه خونی نادر در استان کرمان، خون سازگار در کمترین زمان ممکن برای بیمار تأمین شد.

دکتر ایرج شکوهی افزود: خانم ۷۰ ساله‌ای از اهالی چترود کرمان که درسانحه رانندگی دچار ترومای مغزی شده بود، پس از عمل جراحی در بخش ICU بیمارستان باهنر بستری وبه علت هموگلوبین پایین و خونریزی داخلی، نیازمند تزریق فوری خون شد؛ اما در آزمایش‌های اولیه بانک خون بیمارستان، نمونه‌ها با خون بیمار، ناسازگار تشخیص داده شدند.

وی ادامه داد: پس از ارجاع نمونه به واحد سرولوژی اختصاصی اداره کل انتقال خون کرمان، مشخص شد که این بیمار دارای گروه خونی نادر A+(D–/–) است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: در مرحله اول، از بستگان درجه یک بیمار برای یافتن نمونه سازگار نمونه‌گیری شد که متأسفانه هیچ‌کدام سازگار نبودند؛در مرحله بعد، با هماهنگی سریع با «مرکز خون‌های نادر سازمان انتقال خون ایران»، اقدامات لازم برای انتقال هوایی خون از تهران و مشهد انجام شد که پس از دریافت چهار واحد خون سازگار و تزریق به بیمار، سطح هموگلوبین از ۵.۸ به ۱۰ رسید و وضع وی پایدار شد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی شبکه ملی انتقال خون بیان کرد: وجود شبکه ملی انتقال خون ایران و بانک اطلاعاتی اهداکنندگان نادر، تنها راه نجات بیمارانی است که گروه‌های خونی کمیاب دارند.