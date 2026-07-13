پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به خبر «کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق ماهانه مستمریبگیران و بازنشستگان»، توضیحاتی داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو انتشار خبری به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در برخی رسانهها و فضای با عنوان «کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق ماهانه مستمریبگیران و بازنشستگان»، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی خبر منتشر شده را صحیح ندانسته و توضیحاتی ارائه داد.
۱- همانطور که در فیلم موجود در رسانهها و آرشیو پخش زنده از نشست خبری مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی قابل مشاهده است؛ این بخش از سخنان مدیرعامل سازمان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص زمان پرداخت مابهالتفاوت بازنشستگان است که دلایل عدم تعیین تاریخ معین برای این پرداختبه تشریح میشود.
با عنایت به اینکه مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی از خرداد ماه با احکام جدید و اعمال افزایش حقوق سالیانه و اجرای مرحله نهایی متناسبسازی پرداخت شده است و پرداخت معوقات مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ در تعهد سازمان تأمیناجتماعی است که مجموع این مبلغ به میزان حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان نیازمند تأمین منابع مالی لازم بوده و سازمان ضمن پذیرش مطالبه بهحق و درست مستمریبگیران گرامی در شرایط اقتصادی و معیشتی کنونی، در تلاش است تا از روشها و ظرفیتهای مختلف، مبلغ مذکور را تأمین و پرداخت نماید.
۲- به رغم آنکه سازمان تأمین اجتماعی مشخصا در یک ساله اخیر و متاثر از شرایط خاص جنگ ۱۲ روزه در خردادماه و جنگ رمضان و آسیب به صنایع، کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای اقتصادی و شرایط خاص کشور که منجر به کاهش وصول حق بیمه و منابع نقدینگی سازمان نسبت به تعهدات و پرداخت مالی غیرقابل تعویق و توقف (بویژه مستمری و هزینههای درمانی) شده است؛ اما همواره ارائه خدمات بیمهای، مالی و درمانی و بطور مشخص پرداخت حقوق به بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان با مبلغ ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان صرفا برای پرداخت حقوق و مستمری (معادل پنجاه درصد بودجه ماهانه جاری کل کشور) با وقفه یا اختلال مواجه نشده است.
۳- اگرچه سازمان ماهانه تلاش میکند تعهدات خود را از منابع درآمدی و نقدینگی حاصل از وصول حق بیمه -که درآمد اصلی، غالب و نقدی سازمان است- تأمین نمایند اما هر ماهه بخشی از فاصله درآمد/هزینه ماهانه خود را با استفاده از ابزارهای مالی از جمله تسهیلات بانکی جبران میکند و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای سنتی و نوین در تامین منابع مالی مورد نیاز، استفاده از ظرفیتهای متعددی نظیر توکنایز برای تهاتر آنی مطالبات با بدهیها، روشهای اوراق گام، برات و سفته الکترونیک، گواهی اوراق، وصول و فروش اوراق مالی و دارایی (بابت پرداخت وصول مطالبات سازمان از دولت) و... کاستی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین میکند.
لذا همانطور که تاکنون عملکرد سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با بیش از ۷۰ سال سابقه به عنوان بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ثابت کرده است، ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری و اجرای اقدامات و طرحهای اصلاحی در حوزه قوانین، مقررات و سازوکارهای اجرایی مرتبط با سازمان به منظور ارتقای خدمترسانی و عملکردی سازمان و پویایی و پایدار منابع این صندوق مبتنی بر حقالناس و مشارکت بین نسلی؛ تاکید میشود که هیچ گونه اختلال و توقفی در پایداری ارائه خدمات مالی، بیمهای و درمانی به جمعیت حدودا ۵۰ میلیون نفری تحت پوشش بویژه مستمری بگیران و بازنشستگان وجود ندارد.