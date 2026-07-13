به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ترویج فرهنگ زکات، آقای حسین شریف، از کشاورزان پرتلاش شهرستان بوئین‌زهرا که با کشت بیش از ۶۰ هکتار گندم در این فصل فعالیت داشته‌اند، اقدام به پرداخت زکات محصول خود در زمان برداشت کرد.

در مراسمی که با حضور مسئولان محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد، میزان ۱۰ تن از محصول گندم این کشاورز به ستاد زکات شهرستان بوئین‌زهرا تحویل شد و جهت توزیع در میان خانواده‌های نیازمند و مستمری‌بگیر منطقه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این اقدام نیکو نشان از همبستگی بخش کشاورزی و نهادهای حمایتی در راستای تامین امنیت غذایی و حمایت از نیازمندان شهرستان دارد.