بر اساس آخرین گزارش‌ها، روند ابتلا به آنفلوآنزا در کشور صعودی است و کودکان با سهم ۴۸ درصدی، اصلی‌ترین گروه درگیر این بیماری محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جدیدترین گزارش گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماری‌های حاد تنفسی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، تصویری از وضعیت شیوع بیماری‌های حاد تنفسی در کشور تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

طبق داده‌های سیستم مراقبت دیده‌وری در هفته شانزدهم سال جاری، تغییراتی در روند مراجعات سرپایی و بستری با علائم تنفسی مشاهده شده است.

وضعیت آنفلوآنزا؛ تغییر الگوی غالب در مقایسه با سال قبل

بر اساس داده‌های آزمایشگاهی در هفته شانزدهم، از مجموع ۲۸۱۸ نمونه تنفسی اخذ شده (که ۹۶.۶ درصد آنها متعلق به بیماران بستری بوده)، ۱۳۵ مورد مثبت آنفلوآنزا شناسایی شده که معادل ۴.۸ درصد از کل نمونه‌هاست.

نکته قابل‌توجه در گزارش اخیر، تغییر تایپ غالب ویروس است؛ در حالی که در مقطع زمانی مشابه در سال ۱۴۰۴، «آنفلوآنزا نوع A» شیوع بیشتری داشت، در هفته شانزدهم سال ۱۴۰۵ «آنفلوآنزا نوع B» با ۹۴.۱ درصد، تایپ غالب موارد مثبت را تشکیل می‌دهد.

از نظر پراکندگی جغرافیایی، استان‌های خوزستان (۲۵.۹ درصد) و کرمان (۱۴.۵ درصد) در صدر لیست قرار دارند که درصد مثبت آنها بالاتر از آستانه هشدار (۱۰ درصد) گزارش شده است. همچنین در استان‌های البرز، هرمزگان، لرستان، فارس، مازندران و سمنان نیز میزان آلودگی بالاتر از رقم کشوری بوده، هرچند همچنان کمتر از آستانه هشدار قرار دارد.

طبق این گزارش، ۴۸.۸ درصد از مبتلایان به آنفلوآنزا در گروه سنی کودکان قرار دارند که به تفکیک شامل ۱۰.۴ درصد در گروه زیر ۲ سال، ۱۳.۳ درصد در گروه ۲ تا ۵ سال و ۲۵.۱ درصد در گروه ۶ تا ۱۵ سال است.

روند مراجعات و وضعیت کووید-۱۹

در بخش مراقبت‌های دیده‌وری دو پاتوژن (آنفلوآنزا و کووید-۱۹)، آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش جزئی در مراجعات سرپایی با علائم تنفسی و در مقابل، کاهش مراجعات بستری است.

در هفته منتهی به ۱۹ تیر، ۵.۴ درصد از مراجعان سرپایی دارای علائم شبه‌آنفلوآنزا (ILI) و ۷.۲ درصد از مراجعان بستری دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند. این ارقام در هفته قبل به ترتیب ۵.۱ و ۱۰.۲ درصد گزارش شده بود.

در خصوص کووید-۱۹، بررسی ۱۳۴ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعان با تظاهرات ILI یا SARI نشان می‌دهد که درصد مثبت آزمایش PCR برای کووید-۱۹ تنها ۰.۷ درصد بوده است. این در حالی است که درصد مثبت آنفلوآنزا در همین جامعه آماری ۲.۲ درصد ثبت شده است.

بخش مراقبت‌های دیده‌وری تأکید دارد که نسبت نمونه‌های مثبت هم در بیماران بستری و هم در بیماران سرپایی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که نرخ مثبت کووید-۱۹ همچنان در سطحی بسیار پایین قرار دارد و با ۹.۸ درصدِ مدت مشابه در سال قبل، فاصله معناداری دارد.