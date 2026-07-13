اعضای فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس در نشست مشترک با شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های سفر‌های زیارتی به مشهد مقدس تاکید کردند.