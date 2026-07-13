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نشستی برای تکمیل زیرساخت‌های سفر‌های زیارتی به مشهد

اعضای فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس در نشست مشترک با شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های سفر‌های زیارتی به مشهد مقدس تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۷:۲۱
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برچسب ها: فراکسیون مجلس ، مجلس شورای اسلامی ، مشهد مقدس
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