نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در فارس از ثبت‌نام ۳۶ هزار و ۴۹۴ داوطلب در استان خبر داد و بر ضرورت رعایت زمان‌بندی و مدیریت تردد در روزهای آزمون تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، ابراهیم هادیان، معاون آموزشی دانشگاه شیراز، با تشریح جزئیات این رویداد علمی اعلام کرد : آزمون کارشناسی ارشد در ۳ نوبت در روزهای پنجشنبه ۲۵ و جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

این آزمون به‌صورت همزمان در ۱۱ شهرستان استان از جمله شیراز، جهرم، داراب، فسا، مرودشت و ممسنی اجرا می‌شود .

آمارها نشان می‌دهد که از مجموع داوطلبان استان، بیش از ۱۹ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که از این میان، ۲۳ هزار و ۱۸۱ نفر در شهرستان شیراز حضور خواهند داشت.

هادیان با تأکید بر اهمیت دریافت کارت ورود به جلسه از امروز، یادآور شد: داوطلبان در صورت مشاهده هرگونه نقص در اطلاعات کارت خود، باید روز چهارشنبه ۲۴ تیر به باجه‌های رفع نقص (از جمله مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز) مراجعه کنند.

وی در پایان با ارائه تذکرات امنیتی و انضباطی، از ممنوعیت ورود هرگونه وسیله الکترونیکی و تاکید بر همراه داشتن مدارک شناسایی و نوشت‌افزار ضروری خبر داد.

همچنین با اشاره به احتمال ترافیک سنگین در شیراز، به‌ویژه در مناطق میدان ارم و میدان نمازی، از داوطلبان خواست برای جلوگیری از تأخیر، از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و قطار شهری استفاده کنند.