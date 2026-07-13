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سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای عملیات گسترده ایمنسازی و روکش آسفالت در ۱۴۵۰ کیلومتر از راههای فرعی و روستایی کشور طی فصل بهار ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا شریفی، مدیرکل دفتر امور راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در گزارشی از وضعیت عملیاتهای اجرایی فصل بهار، اعلام کرد که طی ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری، مجموعاً ۱۴۴۹ کیلومتر از مسیرهای ارتباطی فرعی و روستایی کشور مورد تجهیز و ایمنسازی قرار گرفته است.
شریفی با ارائه جزئیات این عملیات تصریح کرد: «در این بازه زمانی، ۵۷۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی فرعی با روکش آسفالت پوشانده شده و حدود ۸۷۷ کیلومتر از جادههای روستایی نیز عملیات روکش آسفالت در آنها تکمیل گردیده است که این امر منجر به فراهم شدن بستر تردد ایمن برای هموطنان در این مناطق شده است.»
وی همچنین با اشاره به اهمیت زیرسازی در ارتقای کیفیت جادهها، افزود: «در مجموع، اجرای آسفالت ۵۲۸ کیلومتر و انجام عملیات زیرسازی در ۱۴۳۸ کیلومتر از مسیرهای روستایی کشور طی بهار ۱۴۰۵، گام مهمی در جهت ارتقای خدمات راهداری و تسهیل جابهجایی روستائیان و اتصال بهتر آنها به مراکز شهری محسوب میشود.»