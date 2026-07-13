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در نشست ویژه نویسندگان معاونت صدای رسانه ملی که با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، مهدی آذرمکان قائممقام معاون صدا، محمدجعفر محمدزاده رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی و جمعی از نویسندگان رادیو برگزار شد، بر جایگاه راهبردی نویسندگان، پاسداشت زبان فارسی و ارتقای منزلت حرفهای آنان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان در این نشست با اشاره به جایگاه والای «کلمه» در فرهنگ و معارف اسلامی، نویسندگی را یکی از دشوارترین و ارزشمندترین عرصههای آفرینش دانست و گفت: خداوند یکی از بزرگترین نشانههای خود را «کلمه» قرار داده است و نویسندگان با آفرینش واژهها، مسئولیتی بزرگ و ارزشمند بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه ایران سرزمین فرهنگ، ادب و هنر است، افزود: زبان فارسی برای ما همانند پرچم و مرزهای جغرافیایی، مقدس و هویتبخش است. این زبان خوشآهنگ و پرمغز، میراث ارزشمند ملت ایران است و همه ما وظیفه داریم در حفظ و پاسداری از آن کوشا باشیم.
معاون صدا با تاکید بر نقش رادیو در فرهنگسازی اظهار کرد: رادیو رسانهای گرم، صمیمی، هویتساز و نسلساز است و نویسندگان، نقش اصلی را در شکلگیری این هویت ایفا میکنند.
پهلوانیان همچنین تشکیل یک انجمن تخصصی نویسندگان را در رادیو پیشنهاد کرد و گفت: ایجاد چنین مجموعهای میتواند ضمن حفظ منزلت حرفهای نویسندگان، زمینه پیگیری جدیتر مسائل تخصصی، ارتقای جایگاه این حرفه و همافزایی بیشتر میان نویسندگان را فراهم کند.
در ادامه این نشست، مهدی آذرمکان قائممقام معاون صدا، نویسندگی را یکی از ارکان اصلی تولید در رادیو دانست و با اشاره به تجربه برنامهسازی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جریان بازدید یکی از فرماندهان نظامی از رادیو، وی با تمجید از متنهای برنامهها تاکید کرد که هنگام شنیدن رادیو، احساس میکند فرماندهای از پشت میکروفن با مردم سخن میگوید؛ موضوعی که نشاندهنده تاثیرگذاری و قدرت نویسندگی در رسانه است.
محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی نیز با بیان اینکه میان نویسندگی و پاسداری از زبان فارسی ارتباطی مستقیم وجود دارد، گفت: نویسندگان رادیو همواره در حفظ و تقویت زبان فارسی نقش موثری داشتهاند و توجه مدیران معاونت صدا به این موضوع، اقدامی ارزشمند است.
وی افزود: درک اهمیت پاسداری از زبان فارسی، مقدمه حفظ هویت فرهنگی کشور است و نویسندگی از مهمترین و اثرگذارترین حرفههای فرهنگی به شمار میرود.
در بخش پایانی این نشست نیز نویسندگان معاونت صدا دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره ارتقای مهارتهای نویسندگی، بهبود شرایط کاری، افزایش توجه به جایگاه حرفهای نویسندگان و ارزشگذاری بیشتر بر تولیدات مکتوب رادیو مطرح کردند.