پخش زنده
امروز: -
امروز یک واحد پرورش مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۳۶ هزار قطعه با حضور معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در روستای شوراب شهرستان خدابنده افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ این واحد در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع و هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا با ظرفیت ۳۶ هزار قطعه مولد و چهار هزار قطعه خروس پدر احداث شده است.
مساحت سالنهای پرورش این طرح، ۶ هزار مترمربع است و برای اجرای این طرح ۱۶۸ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در مراسم افتتاح این واحد تولیدی، گفت:این واحد ظرفیت تولید پنج میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه در هر دوره را دارد و زمینه اشتغال ۱۷ نفر به صورت مستقیم و ۳۴ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.
کرامتی تجهیزات به کارگیری شده در این واحد تولیدی را تمام اتوماتیک بیان کرد و گفت: اجرای این طرح از بهار سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در تابستان امسال به پایان رسیده است.
وی گفت: تامین جوجه یکروزه مورد نیاز واحدهای مرغداری پرورش نیمچه گوشتی با بهرهگیری از سیستمهای نوین، از مهمترین مزایای این واحد تولیدی محسوب میشود.