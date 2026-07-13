به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ این واحد در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع و هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا با ظرفیت ۳۶ هزار قطعه مولد و چهار هزار قطعه خروس پدر احداث شده است.

مساحت سالن‌های پرورش این طرح، ۶ هزار مترمربع است و برای اجرای این طرح ۱۶۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در مراسم افتتاح این واحد تولیدی، گفت:این واحد ظرفیت تولید پنج میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه در هر دوره را دارد و زمینه اشتغال ۱۷ نفر به صورت مستقیم و ۳۴ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.

کرامتی تجهیزات به کارگیری شده در این واحد تولیدی را تمام اتوماتیک بیان کرد و گفت: اجرای این طرح از بهار سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در تابستان امسال به پایان رسیده است.

وی گفت: تامین جوجه یک‌روزه مورد نیاز واحد‌های مرغداری پرورش نیمچه گوشتی با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین، از مهم‌ترین مزایای این واحد تولیدی محسوب می‌شود.