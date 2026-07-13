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در مراسمی سرهنگ کامران بخشیپور به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان رودبارمعرفی و از خدمات سرهنگ رضا کاظمی، فرمانده پیشین انتظامی این شهرستان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، امروز در مراسمی با قدردانی از خدمات سرهنگ رضا کاظمی، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان رودبار، سرهنگ کامران بخشیپور به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان رودبارمعرفی شد.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رودبار که با حضور مسئولان در این شهرستان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهدای مدافع امنیت و شهدای انتظامی، بر نقش مهم نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.
سرهنگ قاسم جانعلیپور با اشاره به اولویتهای مأموریتی فراجا افزود: مقابله با سرقت از مهمترین برنامههای پلیس است و خوشبختانه در ۳ ماه و ۲۰ روز نخست سال جاری، سرقتها در استان گیلان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته و بیش از ۹۶ درصد پروندههای سرقت نیز کشف و سارقان به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی گفت: در حوزه سرقتهای بهعنف نیز با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مؤثر، شاهد کاهش ۴۸ درصدی این نوع جرائم بودهایم که نقش مهمی در افزایش احساس امنیت عمومی داشته است.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان مقابله با مواد مخدر را از دیگر اولویتهای پلیس برشمرد و افزود: از ابتدای سال جاری بیش از دو و نیم تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است و شهرستان رودبار نیز به دلیل قرار گرفتن در ورودی استان، از جایگاه ویژهای در اجرای مأموریتهای انتظامی برخوردار است.
سرهنگ قاسم جانعلیپور همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا و جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: در حوزه کشف کالاهای احتکاری بیش از ۳.۲ همت و در بخش قاچاق کالا بیش از ۵.۲ همت کشفیات انجام شده است و شهرستان رودبار به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، از شهرستانهای شاخص استان در این حوزه محسوب میشود.
وی به عملکرد پلیس راه و راهور اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامههای کنترلی و حضور مستمر مأموران در محورهای مواصلاتی، تلفات جادهای استان در سال جاری ۵ درصد کاهش یافته و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها این آمار بیش از پیش کاهش یابد.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه سال گذشته حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است، افزود: در ۳ ماه و ۲۰ روز نخست امسال نیز بیش از ۴۵۰ هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ثبت شده که حدود ۲۰۰ هزار مورد آن به عملیات پلیسی منجر شده است.