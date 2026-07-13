با پیشرفت قابل توجه در طرح طرح نهضت ملی مسکن، مسیر خانه دار شدن ۱۵۱۷ خانوار محروم روستایی وشهری شهرستان هموار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن و واحد‌های در حال احداث بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لنجان گفت: با تکمیل این طرح‌ها، یک‌هزار و ۵۱۷ خانوار روستایی و شهری از مزایای مسکن مناسب بهره‌مند خواهند شد.

علیرضا بصیری افزود: تسریع در واریز آورده متقاضیان و پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی، نقش مهمی در تکمیل این طرح‌ها و خانه‌دار شدن مردم دارد.

وی،۱۳۶ خانوار محروم را تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در شهرستان لنجان دانست و افزود: با راه‌اندازی انجمن خیران مسکن‌ساز شهرستان لنجان و بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، این خانوار‌ها نیز در روستا‌های شهرستان صاحب مسکن خواهند شد.

فرماندار شهرستان لنجان با تأکید بر لزوم تأمین زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن از جمله آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌ها ضروری است تا واحد‌های مسکونی در سریع‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان شود.