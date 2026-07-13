مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: امسال یک میلیون و ۴۳۸ هزار تن گندم به ارزش ۶۸ همت از کشاورزان استان بصورت تضمینی خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان روز دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان در استانداری روند خرید تضمینی گندم در سال جاری را مطلوب عنوان کرد و بیان داشت: امسال به همت دستگاه‌های مربوطه، شرایط خوبی در خرید تضمینی گندم داشتیم و سامانه ثبت کالا و حمل گندم نیز به‌روز بود.

وی به مقایسه روند پرداخت مطالبات گندمکاران استان پرداخت و افزود: از ۲۹.۵ همت گندم خریداری‌شده در سال گذشته، ۱۰ همت مطالبات پرداخت شد، اما امسال ۲۹ همت به گندمکاران پرداخت شده که معادل ۴۰ درصد مطالبات آنان است.

جهان‌نژادیان تصریح کرد: مانده مطالبات گندمکاران در حال حاضر ۳۹ همت است و امید می‌رود با پیگیری بیشتر، تمام مطالبات پرداخت شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان درباره تامین گندم استان‌های دیگر گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون، گندم مورد نیاز ۱۸ استان، معادل ۷۵۰ هزار تن، تامین شده است.

وی بر ضرورت صیانت از موجودی گندم استان تاکید کرد و گفت: موجودی کالای اساسی شامل ۶۱۰ هزار تن گندم، معادل نیاز ۱۰ ماه مصرف استان است و اگر به گندم بیشتری نیاز داشته باشیم، باید آن را وارد کنیم، همچنین ۲۳۰ تن روغن و ۲۱ هزار تن شکر سفید در ذخایر استان موجود است.

جهان نژادیان درباره تامین آرد اربعین گفت: آرد مورد نیاز اربعین از سوی عتبات عالیات تعیین شده و در حال تامین آن هستیم و تلاش خواهیم کرد به جای آرد، نان را در اختیار زائران قرار دهیم.

وی در پایان با اشاره به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی افزود: ۳۲ سیلوی ذخیره گندم در استان داریم، اما امسال با کسری غیرمتعارف در ذخیره گندم روبه‌رو شدیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در ادامه این نشست، با اشاره به وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی و بازار دام و طیور استان گفت: در حال حاضر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در انبار‌های استان موجود است.

عبدالامیر نیرومند با اشاره به روند جوجه‌ریزی در کشور اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال، میزان جوجه‌ریزی کشور کاهش نسبی داشت و خوزستان نیز در فروردین و اردیبهشت‌ماه با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود، اما خوشبختانه در خردادماه این روند رو به رشد بوده است.

وی درباره نظارت بر بازار نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۱۴ پرونده تخلف در بازرسی‌های انجام‌شده تشکیل شده است. همچنین گشت‌های مشترک برای نظارت مستمر بر بازار در حال انجام است.