به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی رویداد، بر اساس آنچه در فراخوان اصلی اولین دوره از «ماه هنر تهران» منتشر شده است، تهران از ۳۰ مرداد تا ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۵ شاهد برپایی رویدادی است که به واسطه هنر، نقشه‌ای فرهنگی از شهر پدیدار سازد و تجربه‌ای مبتنی بر کشف هنر و معاشرت مردم در فضاهای هنری را برای مردم فراهم کند.

روابط عمومی اولین رویداد از «ماه هنر تهران» تاکید دارد، امکان تمدید فرصت ثبت درخواست حضور و مشارکت در این رویداد ممکن نیست و فرصت ثبت نام در این فراخوان فقط تا ۳۰ تیر امکان‌پذیر است.

«ماه هنر تهران»، امیدوار است که با به حرکت درآمدن جامعه در شهر برای تماشا و مواجهه با هنر، بر توان همه فعالان و علاقه‌مندان این میدان، به سبب آشنایی و مشارکت در فعالیتی جمعی، بیافزاید.

اولین دوره «ماه هنر تهران»، فراخوان دعوت به مشارکت در این رویداد تاکنون برای بسترهای گوناگونی از فعالیت‌ها و مکان‌های فرهنگی‌ و هنری مانند گالری‌داران، ناشران، کافه‌ها، فضاهای فرهنگی‌ و هنری مستقل، موزه‌ها، کسب‌وکارهای جانبی هنر، پروژه‌های هنری و حلقه‌های مطالعاتی منتشر شده است.

علاقه‌مندان به پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های ماه هنر تهران، می‌توانند به کانال tehranartmonth مراجعه کنند.