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مرز بینالمللی باشماق مریوان، یکی از گذرگاههای مهم تردد زائران اربعین در غرب کشور، امسال برای پنجمین سال متوالی پذیرای زائران حسینی خواهد بود؛ میزبانیای که ارتقای زیرساختها و خدمات این مرز را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مرز بین المللی باشماق برای پنجمین سال پیاپی، میزبان زائران اربعین حسینی است.
در آستانه این رویداد بزرگ، ارتقای زیرساختها و اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زوار کربلای معلی امری ضروری است.
با وجود ظرفیت بالای این مرز و افزایش سالانه تردد زائران، بخشی از محوطه مرزی، همچنان با مشکلاتی از جمله گرد و غبار ناشی از مسیرهای آسفالتنشده، چالهها و ناهمواریهای معابر، ضعف برخی خدمات رفاهی و اختلال در ارائه خدمات ارتباطی روبهرو است؛ که علاوه بر ایجاد نارضایتی زائران، بر کیفیت خدماترسانی نیز تأثیرگذار است.
مردم و فعالان حوزه حملونقل معتقدند تکمیل پروژههای عمرانی، آسفالت محوطه، بهسازی مسیرهای تردد، تقویت زیرساختهای ارتباطی و افزایش امکانات رفاهی، میتواند علاوه بر تسهیل عبور و مرور زائران، شأن این گذرگاه بینالمللی را متناسب با جایگاه آن در میزبانی از زائران اربعین ارتقا دهد.
در آستانه آغاز تردد زائران اربعین، مدیرکل گمرک باشماق مریوان با اشاره به آمادگی این مرز برای میزبانی از زائران گفت: با هماهنگی دستگاههای مستقر در مرز، اقدامات لازم برای تسهیل تردد، افزایش ظرفیت ارائه خدمات، ساماندهی محوطه و استقرار امکانات مورد نیاز انجام شده و گمرک باشماق آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی را دارد.
سرپرست پایانه مرزی باشماق هم گفت: با انجام هماهنگیهای لازم و تقویت زیرساختهای ارتباطی، مشکل قطعی اینترنت در سالن مسافر برطرف شده و با پایداری شبکه، فرآیند ثبت اطلاعات و تردد زائران و مسافران انجام خواهد شد.
با نزدیک شدن به ایام اربعین، انتظار میرود دستگاههای مسئول با شتاببخشی به اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، زمینه میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرز باشماق را فراهم کنند.