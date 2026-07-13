عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بخشی از زندگی رهبر شهید انقلاب، بر روحیه خودساختگی و نقش‌آفرینی اجتماعی و سیاسی ایشان از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفتگویی تلویزیونی با بیان روایتی از ایستادگی قائد شهید امت در مشهد مقدس پیش از انقلاب بیان کرد: رهبر شهید ما مرد بزرگی بود که برای تبیین اسلام سیاسی قیام کرد. این مطالب را بار‌ها شنیده‌ایم و در خاطرات و کتاب‌ها نیز به آن اشاره شده است که ایشان در مقطعی به دلیل شرایط پدر بزرگوارشان ناچار شدند از قم به مشهد مهاجرت کنند.

وی اظهار کرد: این موضوع را در خاطرات خود ایشان دیده‌ام و به نظرم نکته بسیار مهمی در زندگی ایشان است. وقتی به مشهد رفتند، در مسجد کرامت و همچنین مسجد امام حسن مجتبی (ع) در محلی که مستقر بودند، اقامه نماز می‌کردند. خود ایشان نقل می‌کنند که وقتی به آن مسجد محل رفتند و نماز را اقامه کردند، بین نماز یا پس از هر نماز برمی‌خاستند و مطلبی را برای مردم بیان می‌کردند. در آن زمان تعداد حاضران اندک بود، اما به تدریج آن مسجد به یک پایگاه سیاسی و اجتماعی برای مردم و نیز مبارزان راه انقلاب اسلامی تبدیل شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: می‌خواهم عرض کنم که این خودساختگی از همان ابتدا در وجود ایشان بود و این نکته بسیار مهمی است که فردی به صورت انفرادی برای اعتلای اسلام و دین قیام می‌کند.