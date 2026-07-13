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افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و احتمال اختلال در ترددها روزهای آینده در استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۱۶، تا روزهای پایانی هفته در بیشتر نقاط استان به طور متناوب وزش باد و گرد و خاک، افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی، در نقاط مستعد طوفان گردوخاک و احتمال اختلال در تردد محورهای مواصلاتی منتهی به استانهای همجوار دوراز انتظار نیست.
حمیده حبیبی بیان کرد: از پنجشنبه ۲۵ تیر روند افزایش دما دراستان پیشبینی میشود.
حبیبی در ادامه گفت: صبح امروز لاله زار با دمای ۱۰.۲ درجه سانتیگراد، خنکترین و زهکلوت و رودبار جنوب، دیروز با دمای ۴۹.۲ درجه، گرمترین نقاط استان کرمان بودند.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان بیان کرد: حداقل دمای هوای شهر کرمان نیز امروز ۲۱.۶ درجه بوده و حداکثر به ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.