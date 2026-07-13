مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دیشب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد.