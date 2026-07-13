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بزرگداشت قائد شهید امت در حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دیشب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۷:۴۲
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برچسب ها: بزرگداشت ، رهبر شهید ، حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
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