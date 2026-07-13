معاون آزمون‌های سازمان سنجش گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ با حضور ۵۶۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی: علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا سیاره با اشاره به اینکه لینک دریافت کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از صبح امروز در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور فعال شده است گفت: آزمون مذکور در صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال جاری و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی هر متقاضی برگزار خواهد شد.

سیاره افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ با حضور ۵۶۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی: علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی ایجاد شده در حوزه‌های برگزاری آزمون در سراسر کشور و تشکر از اعضای شبکه ملی حفاظت و اجرایی آزمون‌ها گفت: با دستگاه‌های اجرایی ذیربط مانند وزارت کشور، وزارت نیرو، اورژانس و. در مورد برقراری و ثبات جریان انرژی، حفاظت حوزه‌های آزمون و بسیج منابع و امکانات در سطح ملی و استانی هماهنگی و مکاتبات لازم انجام شده است.

رئیس مرکز اجرای آزمون‌ها گفت: از بیش از ۶۵۱ هزار متقاضی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۴۹۷ متقاضی توان خواه هستند که برای این عزیزان تمهیدات ویژه همچون منشی، وقت اضافی و دفترچه بریل یا درشت خط در نظر گرفته شده است.

محمود عزیزی افزود: برای مساعدت با متقاضیان توان خواه که طبق تایید سازمان بهزیستی واجد شرایط استفاده از وقت اضافی هستند زمان اضافی به میزان ۱.۳ برابر متقاضیان عادی در نظر گرفته می‌شود و زمان اضافی منحصراً برای افرادی در نظر گرفته خواهد شد که وضعیت معلولیت و ارائه وقت اضافی به آنها توسط سازمان بهزیستی تایید شده است.