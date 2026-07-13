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مهدی مفیدی، مجری تلویزیون، با اشاره به تجربه حضور خود در مراسم تشییع رهبر شهید، این آیین را فراتر از یک مراسم رسمی و سیاسی توصیف کرد و گفت: آنچه در این مراسم دیده شد، جلوهای از پیوند عاطفی مردم با شخصیتی بود که برای بسیاری از حاضران، جایگاهی فراتر از یک مسئول سیاسی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مفیدی با بیان اینکه شکوه مراسم فراتر از پیشبینیها بود، افزود: پس از گذشت بیش از ۱۲۰ روز از شهادت رهبر، هنوز همان داغ، احساس و حالوهوای عاطفی در میان مردم وجود داشت. معمولاً تصور میشود که با گذشت زمان شدت اندوه کمتر میشود، اما آنچه در میان مردم دیدم، نشان میداد این ارتباط برای بسیاری از افراد، یک رابطه عمیق قلبی بوده است.
وی افزود: فکر میکنم تنها عشق میتواند چنین جمعیتی را با چنین انگیزهای گرد هم بیاورد. هرکسی را که میدیدم، احساس میکردم با یک علاقه و دلبستگی شخصی آمده است. احساس کردم شاهد بدرقه یک پدر هستم. بسیاری از کسانی که در این مراسم حضور داشتند، مانند فرزندانی بودند که برای وداع با پدر خود آمدهاند و همین ویژگی، فضای مراسم را متفاوت کرده بود.
وی درباره انگیزه شخصی خود برای حضور در مراسم تشییع گفت: من شخص رهبری را بسیار دوست داشتم و ارادتی ویژه به ایشان داشتم. ایشان را رهبری فرزانه میدانستم که شجاعت، قدرت مدیریت، مرام انسانی و شیوه رفتارشان در دوران رهبری برای بسیاری قابلتوجه بود.
وی افزود: در سالهای اخیر احساس میکردم ایشان در شرایط دشواری قرار داشتند و گاهی مانند گوهری بودند که آنگونه که باید شناخته نشدند. اگر این اتفاقات تلخ رخ نمیداد، طبیعتاً دل من خوشتر بود، اما بههرحال این دوره تاریخی بخشی از واقعیت کشور ماست.
این مجری تلویزیون با اشاره به نقش رسانه ملی در پوشش این رویداد گفت: صداوسیما تلاش خود را انجام داد و بهترین عملکردی را که میتوانست، ارائه کرد، اما به نظرم مهمترین وظیفه رسانه در ادامه مسیر، بازشناساندن شخصیت رهبر شهید به مردم و روایت بخشهایی از زندگی و تفکر ایشان است که شاید کمتر دیده شده باشد.
وی ادامه داد: رسانه باید به سراغ پرسشها، ابهامات و شبهاتی که در جامعه وجود دارد برود و تلاش کند با گفتوگو و روایت دقیق، پاسخهای روشن در اختیار مردم قرار دهد.
این مجری و گوینده رادیو با تأکید بر اهمیت اندیشههای رهبر شهید افزود: وظیفه رسانه، پاسداری از اندیشههایی است که برای جامعه اهمیت دارد. به باور من یکی از مهمترین دغدغههای ایشان، اعتلای ایران بود. ایشان ایران را دوست داشتند و کسانی را بیشتر موردتوجه قرار میدادند که برای کشور تلاش میکردند. این بخش از شخصیت ایشان باید بیشتر موردتوجه رسانه قرار گیرد.
مفیدی تأکید کرد: مهمترین درسی که از این مراسم میتوان گرفت، اهمیت انسجام ملی است. اختلافنظر طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد این است که مردم در موضوعات اساسی کشور و آینده ایران، نقطههای مشترک خود را پیدا کنند و اجازه ندهند این سرمایه بزرگ اجتماعی از بین برود.