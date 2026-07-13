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فعالیت گروههای تئاتر مشهد با پایان ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا و مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر رهبر شهید انقلاب با اجرای نمایش آقای شهید ایران، از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسانرضوی، مجموعه نمایشی آقای شهید ایران در قالب اجتماعات شبانه در نقاط مختلف شهر مشهد به اجرا درمیآید.
نمایش آقای شهید ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای هنر تئاتر روایتی هنرمندانه از شخصیت، اندیشه و مجاهدتهای رهبر شهید انقلاب ارائه میدهد و تلاش دارد مفاهیم والای ایثار، مقاومت، عزت و هویت ملی را در قالبی نمایشی برای مخاطبان ترسیم کند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر اجرای این اثر؛ چراغ تماشاخانههای مشهد نیز از این هفته روشن شده است. در حال حاضر نمایشهای نوبت یعنی بعدی در پردیس تئاتر آکتور، همچنین آلبا، «نگشت دیکتاتور و یوتانازی قسمت ۲ در پردیس تئاتر مایان بر روی صحنه هستند.
طبق برنامهریزیهای صورتگرفته نمایشهای مصاحبه در پردیس آکتور و اسفندیار رعد خون در سالن اصلی تئاتر شهر از چهارشنبه این هفته میزبان علاقهمندان خواهند بود.