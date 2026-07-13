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مدیرکل دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور گفت: با اجرای برنامههای امنیت زیستی و اصلاح ساختار مزارع پرورش، کانونهای بیماریزا در صنعت میگو ۳۷ درصد کاهش یافت و تولید این محصول با رشد حدود ۴۰ درصدی به ۶۲ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رضا اسدی با اشاره به دستاوردهای اجرای برنامههای امنیت زیستی در صنعت میگو پروری کشور افزود:کاهش ۳۷ درصدی کانونهای بیماریزا نتیجه اصلاح ساختار مراکز تکثیر و مزارع پرورش، اجرای الزامات بهداشتی و همکاری مؤثر بهرهبرداران بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: در پی اجرای این برنامهها، تولید میگو در کشور از ۴۵ هزار تن در سال قبل به ۶۲ هزار تن افزایش یافت که نشاندهنده رشد حدود ۴۰ درصدی تولید است.
مدیرکل دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه رعایت اصول امنیت زیستی، نوسازی و استانداردسازی مزارع نقش مهمی در کنترل بیماریها دارد، گفت: هرچه تعداد کانونهای بیماریزا کاهش یابد، ظرفیت تولید، کیفیت محصول و بهرهوری نیز افزایش خواهد یافت.
اسدی با اشاره به بیماریهای مهم صنعت میگوپروری تصریح کرد: بیماری لکه سفید و AHPND از مهمترین تهدیدهای این صنعت هستند، اما در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هیچ موردی از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگوی کشور گزارش نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای برنامههای امنیت زیستی و نظارتهای بهداشتی، کشور در سال ۱۴۰۵ نیز عاری از بیماری لکه سفید باقی بماند.
اسدی استان بوشهر را پیشرو در اصلاح ساختار مزارع و مراکز تکثیر میگو معرفی کرد و گفت: استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان نیز روند صنعتیسازی واحدهای تولیدی را با سرعت دنبال میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۵ درصد مزارع پرورش میگوی کشور وارد فرآیند اصلاح ساختار شدهاند و با تکمیل این روند، تولید، کیفیت، بهرهوری و صادرات میگوی ایران بیش از پیش افزایش خواهد یافت.