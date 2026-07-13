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رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان بر لزوم ارتقا سطح خدماترسانی در پایانههای مرزی و تسریع در اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی جهت تامین آب و یخ مورد نیاز زائران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود موسوی با اشاره به آغاز ورود کاروانهای پیادهروی به استان، بر لزوم ارتقا سطح خدماترسانی در پایانههای مرزی و تسریع در اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی جهت تامین آب و یخ مورد نیاز زائران، اظهار داشت: همکاری هماهنگ میان همه دستگاههای اجرایی خوزستان برای پیشبرد برنامههای خدماتی و آمادگیهای عملیاتی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: در حال حاضر بودجه لازم برای تامین ۷۰ هزار قالب یخ تامین شده و در همین راستا، فرآیند انعقاد قرارداد با مرز شلمچه در جریان است، با این حال انتظار میرود دستگاههای اجرایی استان با جدیت بیشتری نسبت به اجرای سریعتر تعهدات خود در بخش تامین یخ اقدام کنند تا خللی در فرآیند خدماترسانی ایجاد نشود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: با توجه به اینکه بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت بخش قابل توجهی از بار وظیفه خدمترسانی به زائران را بر دوش دارند، ضروری است تمامی موانع اداری و اجرایی پیشروی این ۲ نهاد برطرف شود تا بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری خدمات خود را در مسیر زائران ارائه دهند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان در ادامه به وضعیت مواکب و پایانههای مرزی پرداخت و ادامه داد: مواکب مردمی با آمادگی کامل در محل حضور دارند، اما انتظار میرود دستگاههای معین در پایانههای مرزی با مسئولیتپذیری بیشتر و تمرکز بر تامین زیرساختهای حیاتی نظیر آب و یخ، نقش فعالتری ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به ورود نخستین گروههای زائر به خاک استان گفت: در حال حاضر ورود برخی از کاروانهای پیادهروی به خوزستان آغاز شده و وضعیت تردد و حضور آنها بهطور مستمر رصد میشود. هدف ما این است که با تکیه بر تجربیات سالهای گذشته، خدماترسانی در سطح مطلوب و با کیفیت همیشگی به زائران ارائه شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به برنامههای آموزشی و استقرار مواکب تصریح کرد: دوره آموزش نیروهای مستقر در مواکب تا ۲۳ تیرماه جاری به پایان میرسد، از مسئولان دستگاههای استانی درخواست داریم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند و در خصوص برپایی و احداث مواکب جدید، با ستاد بازسازی عتبات عالیات هماهنگیهای لازم را به عمل آورند. از نظر فنی مشکلی برای نصب مواکب وجود ندارد، اما رعایت پروتکلهای هماهنگی برای نظمبخشی به خدمات الزامی است.
استان خوزستان دارای ۲ پایانه بینالمللی فعال در شلمچه و چذابه است که هر ساله میزبان میلیونها زائر در ایام اربعین حسینی میباشد.