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حضور گسترده مردم عراق در برگزاری آیین وداع با رهبر شهید، قدردانی و تحسین زائران و مردم ایران را به دنبال داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حضور گسترده اقشار مختلف مردم عراق در آیین وداع با رهبر شهید در نجف اشرف و کربلای معلی، با قدردانی زائران و مردم ایران همراه شد.
مردم عراق و زائرانی از کشورهای مختلف با برگزاری مراسم نوحهخوانی، سینهزنی و قرائت اشعار حماسی، در این آیین شرکت کردند و به رهبر شهید ادای احترام کردند.
زائران ایرانی نیز با قدردانی از میزبانی و همراهی مردم عراق در برگزاری این مراسم، از حضور پرشور آنان در آیین وداع تجلیل کردند.