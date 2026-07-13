حضور گسترده مردم عراق در برگزاری آیین وداع با رهبر شهید، قدردانی و تحسین زائران و مردم ایران را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حضور گسترده اقشار مختلف مردم عراق در آیین وداع با رهبر شهید در نجف اشرف و کربلای معلی، با قدردانی زائران و مردم ایران همراه شد.

مردم عراق و زائرانی از کشورهای مختلف با برگزاری مراسم نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت اشعار حماسی، در این آیین شرکت کردند و به رهبر شهید ادای احترام کردند.

زائران ایرانی نیز با قدردانی از میزبانی و همراهی مردم عراق در برگزاری این مراسم، از حضور پرشور آنان در آیین وداع تجلیل کردند.