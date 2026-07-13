معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر اولویت حفظ امنیت شغلی کارگران و پایداری تولید، از پیگیری مستمر مسائل کارگری و رفع موانع تولید در شرکت مدیران خودرو بم و معادن زغال‌سنگ استان در چارچوب کمیسیون کارگری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر اولویت حفظ امنیت شغلی کارگران و پایداری تولید، از پیگیری مستمر مسائل کارگری و رفع موانع تولید در شرکت مدیران خودرو بم و معادن زغال‌سنگ استان در چارچوب کمیسیون کارگری استان خبر داد.

ابوذر عطاپور، در نشست کمیسیون کارگری استان گفت :حفظ امنیت شغلی کارگران و پایداری تولید از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

وی افزود: دولت حمایت‌های مؤثری از واحد‌های تولیدی و صنعتی به عمل آورده و مدیریت استان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، تمام توان خود را برای رفع موانع تولید، حفظ سرمایه‌گذاری، تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و صیانت از حقوق کارگران به کار گرفته است.

عطاپور گفت: مستندات مربوط به حدود ۸۰۰۰ دستگاه خودروی دپو شده باید ظرف مدت ۱۰ روز به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ارائه شود تا فرآیند بررسی و اعلام قیمت‌گذاری جدید انجام گیرد.