رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس از راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ (فوریت‌های اداری) در استان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس از راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ (فوریت‌های اداری) در استان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی راه‌اندازی شده است.