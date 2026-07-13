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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس از راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ (فوریتهای اداری) در استان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس از راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ (فوریتهای اداری) در استان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی راهاندازی شده است.