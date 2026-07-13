

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت، با صدور مجوز اولیه ایجاد مرکز تجاری کشورمان در شهر شانگهای چین، به شرکت مجری تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران موافقت کرد.



مدت اعتبار این مجوز یکسال است و آن شرکت متعهد است به فعالیت‌های خود در چارچوب ضوابط و شروط ابلاغی عمل کرده و در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات مربوطه، حسب تصمیم کارگروه مراکز تجاری، این مجوز قابل تعلیق یا ابطال است.