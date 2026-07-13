به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیسی از وقوع یک حادثه امنیتی برای یک نفت‌کش در آب‌های جنوب عدن یمن خبر داد.بر اساس این گزارش، این نفت‌کش که به سمت شرق در حال حرکت بود، اعلام کرد ۶ قایق کوچک از سمت راست به آن نزدیک شده‌اند. به گفته این سازمان، یکی از قایق‌ها تا فاصله حدود نیم مایل دریایی از نفت‌کش نزدیک شد و پنج قایق دیگر در فاصله حدود یک مایل دریایی از نفت‌کش باقی ماندند. این حادثه بدون گزارش خسارت یا آسیب جانی پایان یافت.