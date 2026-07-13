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راحله امینیان، مجری تلویزیون، با اشاره به تجربه حضور خود در مراسم تشییع رهبر شهید، این مراسم را یکی از متفاوتترین و تاریخیترین رخدادهای معاصر ایران توصیف کرد و گفت: برگزاری این آیین، هم از نظر ابعاد مردمی و هم از منظر شرایط سیاسی و اجتماعی، تجربهای بیسابقه بود که بسیاری از حاضران آن را قدمبهقدم و در فضایی آمیخته با اندوه و شکوه تجربه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امینیان با بیان اینکه از شامگاه شنبه تا صبح یکشنبه در مصلای تهران حضور داشته است، افزود: این مراسم از آن اتفاقهایی بود که هیچکدام از ما دوست نداشتیم روزی با آن روبهرو شویم، اما وقتی رخ داد، همه چیز برای مردم و حتی برگزارکنندگان تجربهای تازه بود.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص این مراسم افزود: شهادت رهبر یک کشور و یک جریان بزرگ دینی در چنین شرایطی، اتفاقی کمسابقه در تاریخ معاصر است. طبیعی بود که هیچکس تصویر روشنی از نحوه برگزاری مراسم نداشته باشد و همه ما لحظهبهلحظه آن را تجربه کنیم. همین ویژگی، فضای مراسم را متفاوت و تاریخی کرده بود.
این مجری تلویزیون، یکی از مهمترین ویژگیهای مراسم را تنوع و گستردگی حاضران دانست و گفت: چیزی که بیش از هر چیز توجهم را جلب کرد، حضور طیفهای مختلف مردم بود. افراد با پوششها، سلیقهها و سبک زندگی متفاوت در کنار یکدیگر حضور داشتند و همین تنوع، تصویری روشن از وحدت جامعه ایران را به نمایش گذاشت.
امینیان درباره انگیزه شخصی خود برای حضور در این مراسم گفت: حضور در این آیین، حداقل کاری بود که میتوانستم برای قدردانی از کسی انجام دهم که ۸۶ سال از عمر خود را در مسیر مبارزه، هدایت و رهبری این کشور سپری کرد. بهویژه سال پایانی عمر ایشان که یکی از سختترین دورههای تاریخ معاصر بود و با وجود همه فشارها، با اقتدار در کنار مردم ایستادند.
وی افزود: برای من حضور در این مراسم، صرفاً یک حضور عاطفی نبود، بلکه ادای احترام به شخصیتی بود که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران با نام و تصمیمهای او گره خورده است.
این مجری تلویزیون، مسئولیت رسانه ملی در چنین رویدادهایی را بسیار سنگین ارزیابی کرد و گفت: رسالت اصلی رسانه ملی، روایتگری است؛ آن هم روایت اول و معتبر. خوشبختانه در روزهای پس از شهادت رهبر، رسانه ملی و دیگر رسانههای داخلی توانستند روایت نخست این اتفاق را به دست بگیرند و اجازه ندهند فضای رسانهای کشور در اختیار روایتهای غیررسمی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این مسیر هنوز به پایان نرسیده است افزود: ما هنوز راه زیادی در پیش داریم تا ابعاد مختلف شخصیت، زندگی، مبارزات و شیوه رهبری ایشان را برای نسل امروز روایت کنیم. آنچه در این روزها بهوضوح دیدهام، عطش مردم برای شناخت بیشتر است، مردم میخواهند درباره زندگی رهبر شهید، خانواده ایشان و زوایای کمتر گفتهشده شخصیتشان بیشتر بدانند و رسانه ملی باید پاسخگوی این مطالبه باشد.
امینیان مهمترین پیام مراسم تشییع رهبر شهید را تقویت انسجام ملی دانست و گفت: حدود ۱۳۰ روز بود که مردم ایران حول پرچم کشورشان کنار هم ایستاده بودند و این مراسم نیز بار دیگر بهانهای شد تا همه اقشار جامعه، فارغ از تفاوتهای فکری و ظاهری، در کنار یکدیگر قرار بگیرند. رهبر شهید همواره بر وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند و این مراسم نیز تجلی همان نگاه بود.