رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلام گفت: همان راهی که امام شهید ترسیم کردند، امروز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، و جامعه دانشگاهی، به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی و ایثارگران، با تمام توان در مسیر آن گام برمی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سیدرضا موسوی‌نیا , رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت رهبر انقلاب، به تشریح نقش دانشگاه آزاد اسلامی در گرامیداشت یاد آن شهید والامقام پرداخت و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با نقشی بی بدیل در حفظ ارزش‌های والای اسلامی و توجه ویژه به جامعه ایثارگران، امروز میزبان مراسم باشکوهی برای امام شهید، حضرت آیت الله امام سید علی خامنه‌ای بود.

وی در توصیف رهبر شهید افزود: امام شهید ما، مجاهدی خستگی ناپذیر و جنگجویی سرافراز بودند. همان راهی که ایشان ترسیم کردند، امروز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، و جامعه دانشگاهی، به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی و ایثارگران، با تمام توان در مسیر آن گام برمی دارند و انشاءالله به یاری خداوند، تقاص خون رهبر شهیدمان را از قاتلان خواهیم گرفت و کسانی که دست به این جنایت زدند، به سزای اعمال خود خواهند رسید.

رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران با اشاره به اقدامات این مرکز در ایام وداع و تشییع رهبر شهید تصریح کرد: در این ایام، دستورالعمل‌هایی برای تمامی واحد‌های دانشگاهی در سراسر کشور ارسال کردیم و الحمدلله همه واحد‌ها با جدیت و تعهدی مثال زدنی عمل کردند؛ چه در حوزه آموزش و چه در همراهی با مردم عزیزمان در تمام صحنه ها، حضوری پرشور و مؤثر داشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واحد‌های خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی، در مراسم تشییع امام شهید، در کمک رسانی به مردم و برپایی موکب‌های سراسر کشور، نقشی بسزا و تأثیرگذار ایفا کردند که شایسته قدردانی است.