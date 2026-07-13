به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان برای شرکت در مراسم بزرگداشت قائد شهید امّت که فردا ۲۳ تیر در مصلی امام خمینی برگزار می شود، خبر داد.

بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت کنندگان گرامی، ضمن تخصیص ناوگان مورد نیاز و تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم، در پایان مراسم نسبت به جابجایی شرکت کنندگان به میادین اصلی شهر اقدام می کند.