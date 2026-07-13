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رئیس پلیس راهور استان یزد بر رعایت ضوابط قانونی گردش به راست در تقاطعهای مجهز به چراغ راهنمایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار، با تشریح یکی از مقررات مهم آیین نامه راهنمایی و رانندگی، گفت:در تقاطعهایی که مسیر مجزای گردش به راست وجود ندارد، اگر تابلوی مجاز بودن گردش به راست نصب شده باشد، رانندگان میتوانند هنگام قرمز بودن چراغ، از منتهیالیه سمت راست مسیر و با رعایت کامل احتیاط گردش کنند.
وی اظهار داشت:در برخی تقاطعها که مسیر مجزای گردش به راست به وسیله جدول یا خط کشی تعبیه نشده است، رانندگان تصور میکنند در زمان قرمز بودن چراغ، تحت هیچ شرایطی حق گردش به راست را ندارند، در حالی که قانون در این خصوص شرایط مشخصی را پیشبینی کرده است.
رئیس پلیس راهور استان یزد افزود:چنانچه در این تقاطعها تابلوی ویژه مجاز بودن گردش به راست نصب شده باشد، رانندگان میتوانند هنگام قرمز بودن چراغ، از منتهیالیه سمت راست مسیر و با رعایت کامل احتیاط، پس از اطمینان از ایمنی، گردش به راست کنند.
سرهنگ دستوار تصریح کرد:در این شرایط، حق تقدم با عابران پیاده و وسایل نقلیهای است که با چراغ سبز در حال عبور هستند و راننده موظف است تا زمان فراهم شدن شرایط ایمن، توقف کرده و سپس اقدام به گردش کند.
وی خاطرنشان کرد:در تقاطعهایی که چنین تابلویی نصب نشده باشد، گردش به راست هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی ممنوع است و در صورت ارتکاب، برابر مقررات با راننده متخلف برخورد قانونی خواهد شد.