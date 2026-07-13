



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با تشریح وضعیت وقایع حیاتی ثبت‌شده در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت ۲۰ هزار و ۸۰۲ ولادت، ۸ هزار و ۵۱۲ فوت، ۱۳ هزار و ۳۷۲ واقعه ازدواج و ۴ هزار و ۹۵۱ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است.

مرتضی امیرآبادی افزود: مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد تعداد موالید ۴ درصد و فوتی‌ها ۱.۹ درصد کاهش یافته، اما آمار ازدواج ۱۳.۵ درصد و طلاق ۱۳.۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۱۰ هزار و ۸۸۵ مورد در شهرستان مشهد به ثبت رسیده که معادل ۵۲.۳ درصد کل ولادت‌های استان است. همچنین از مجموع فوتی‌ها، ۴ هزار و ۳۷۲ مورد، از ازدواج‌ها ۷ هزار و ۴۵ مورد و از طلاق‌ها ۲ هزار و ۸۱۳ مورد مربوط به شهرستان مشهد بوده است.

امیرآبادی درباره برخی شاخص‌های جمعیتی استان نیز گفت: میانگین سن مادران هنگام تولد نخستین فرزند ۲۶.۵ سال و میانگین سن پدران ۳۱.۶ سال است. همچنین میانگین فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند در خراسان رضوی به ۴.۴ سال رسیده است.

وی افزود: میانگین سن مردان هنگام ازدواج ۲۹.۹ سال و میانگین سن زنان ۲۴.۹ سال است. همچنین میانگین سن مردان هنگام طلاق ۳۸.۶ سال و زنان ۳۳.۶ سال بوده و میانگین طول زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت‌شده ۱۱.۱ سال است.

وی به اسامی پرطرفدار نوزادان در سه‌ماهه نخست امسال اشاره و بیان کرد: امیرعلی، علی، آریا و آی‌هان در میان پسران و پناه، ماهین، فاطمه، نورا و زهرا در میان دختران، بیشترین فراوانی را در نام‌گذاری نوزادان داشته‌اند.