رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک گفت: بانک ملی از صبح امروز دوشنبه، ۲۲ تیر خدمات‌دهی با استفاده از بستر‌های زیرساختی را آغاز کرده و تلاش می‌شود امروز همه خدمات بانک ملی با پایداری و امنیت در این بستر ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آریانی گفت: بانک‌های صادرات و تجارت نیز طی چند روز آینده، به طور کامل خدمات خود را بر بستر‌های زیرساختی اصلی و با کیفیت مطلوب به مشتریان ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به اختلالات روز‌های پایانی خردادماه، منشأ این رخداد را حملات سایبری گسترده و پیچیده عنوان کرد و گفت: شرکت خدمات انفورماتیک بلافاصله پس از وقوع رخداد، بستر‌های زیرساختی (کُر اصلی) را که برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شده بود وارد مدار کرد تا ارائه خدمات پایه بانکی به مشتریان متوقف نشود و همزمان رفع اختلال (کُر پشتیبانی) نیز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای سطح امنیت و تاب‌آوری سامانه‌های بانکی تاکید کرد و گفت: این رویکرد مورد تایید بانک مرکزی و مدیران شرکت به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی است و پس از تجربه رخداد اخیر، تقویت زیرساخت سخت‌افزاری و امنیتی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

آریانی درباره وضعیت چک‌ها گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با همکاری بانک مرکزی، در مواردی که ذی‌نفعان چک‌های این بانک‌ها صرفاً به دلیل اختلالات فنی نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند، این موضوع در رتبه و اهلیت اعتباری مشتریان لحاظ نخواهد شد.