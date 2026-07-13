معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، گفت: پیش‌فروش بلیت ناوگان زمینی اربعین از دو روز آینده آغاز می‌شود و از طریق کمیته حمل‌ونقل به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، گفت: پیش‌فروش بلیت ناوگان زمینی اربعین از دو روز آینده آغاز می‌شود و از طریق کمیته حمل‌ونقل به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رحمان جلالی در جلسه ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: بر اساس تصمیم این ستاد، جلسات اربعین به‌صورت هفتگی و با حضور دستگاه‌های مسئول و کمیته‌های مردمی برگزار خواهد شد و بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌ها به حوزه حمل‌ونقل زائران اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده از سال‌های گذشته، تمهیدات لازم برای سه بخش ناوگان زمینی، ریلی و هوایی پیش‌بینی شده است. در بخش ناوگان زمینی، پیش‌فروش بلیت از ۴۸ ساعت آینده آغاز می‌شود و جزئیات آن از سوی کمیته حمل‌ونقل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان درباره حمل‌ونقل هوایی نیز گفت: تعداد پرواز‌ها به مقصد نجف و بغداد افزایش خواهد یافت که اجرای آن به شرایط کشور بستگی دارد.

وی همچنین از پیگیری برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی خبر داد و افزود: یک رام قطار تاکنون به ظرفیت ناوگان ریلی اضافه شده و تلاش می‌کنیم یک رام قطار دیگر نیز به این ظرفیت افزوده شود.

جلالی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های مسئول و براساس آسیب‌شناسی‌های سنوات گذشته، برنامه‌ریزی لازم برای اعزام زائران در سه ناوگان زمینی، ریلی و هوایی انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل زمینی، با استفاده از ظرفیت معادن، شرکت‌های خصوصی و سکو‌های ایجادشده در پایانه‌های مرزی توسط اداره کل راهداری، شرایط لازم برای تردد زائران در مسیر رفت و برگشت فراهم خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان درباره وضعیت سوخت نیز گفت: با پیگیری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان، برای تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل و خودرو‌های شخصی زائران برنامه‌ریزی شده و بازرسی‌های مستمر از مجتمع‌های خدمات رفاهی و بین‌راهی نیز انجام خواهد شد.

وی همچنین از اعمال محدودیت در پرواز‌های اربعین خبر داد و تصریح کرد: برای مدیریت ناوگان هوایی، تأمین بلیت و کنترل هزینه‌ها، تمامی پرواز‌های چارتری در ایام اربعین ممنوع خواهند بود.

جلالی با اشاره به مراسم جاماندگان اربعین اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد، این مراسم همانند سال‌های گذشته و با بهره‌گیری از نتایج آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده، در روز اربعین در شهر کرمان و سایر نقاط استان برگزار خواهد شد و زمان و مکان برگزاری آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی از زائران خواست ثبت‌نام در سامانه سماح را جدی بگیرند و گفت: مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ستاد اربعین، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سماح است و حتی افرادی که با وسیله شخصی به زیارت اربعین مشرف می‌شوند نیز باید در این سامانه ثبت‌نام کنند تا علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق، در صورت بروز حادثه بتوانند از خدمات بیمه بهره‌مند شوند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان درباره صدور مجوز ایستگاه‌های صلواتی و مواکب نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد، مرجع صدور مجوز و شناسنامه ایستگاه‌های صلواتی، سازمان تبلیغات اسلامی استان است و مسئولیت صدور مجوز مواکب در داخل استان و خارج از کشور بر عهده ستاد عتبات عالیات استان خواهد بود.

وی همچنین از متقاضیان سفر اربعین خواست دریافت گذرنامه را به روز‌های پایانی موکول نکنند و افزود: متقاضیان ابتدا باید ثبت‌نام خود را در سامانه پلیس من تکمیل کنند و پس از اطلاع‌رسانی انجام‌شده، برای صدور گذرنامه اقدام کنند.

جلالی در پایان گفت: با همدلی، وحدت و وفاق میان اعضای ستاد اربعین استان، آمادگی ۱۰۰ درصدی برای خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع) در استان کرمان وجود دارد و تلاش می‌کنیم خدمتگزار شایسته زائران باشیم.