به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، درخشش کاراته کاهای استان در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته ؛ بنیامین صحاف و ابوالفضل نوروزی در اوزان منهای 55 و 61 کیلوگرم رده سنی جوانان بر سکوی قهرمانی ایستادند.

ابوالفضل آبرون هم در وزن منهای 55 کیلوگرم رده سنی زیر بیست و یک سال بر سکوی نخست ایستاد.

این پیکارها به میزبانی تهران برگزار شد .

عنوان سومی تکواندوکار استان درمسابقات آزاد دختران کشور

در این رقابت ها مبینا کاظمی با غلبه بر تکواندوکارانی از یاسوج، گیلان و تهران به دیدار نهایی راه پیدا کرد .

کاظمی در دیدار پایانی با شکست مقابل نماینده البرز بر سکوی سومی ایستاد.

تهران میزبان رقابت ها بود.

کسب عنوان سومی توسط امیررضا مددی در مسابقات انتخابی نیروهای مسلح

امیررضا مددی در مسابقات انتخابی نیروهای مسلح در رشته کوراش به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، موفق به کسب عنوان سومی شد.

این ورزشکار قزوینی در رشته کوراش و در وزن ۱۰۰- کیلوگرم با عملکردی موفق، عنوان سومی این رقابت‌ها را از آن خود کرد و موفق به کسب مدال برنز شد.

این مسابقات با هدف گرامیداشت یاد شهدا و انتخاب نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات سیزم ازبکستان برگزار شد.