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درخشش کاراته کاهای استان درپیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته تا عنوان سومی تکواندوکاراستان درمسابقات آزاد کشوری را در خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، درخشش کاراته کاهای استان در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته ؛ بنیامین صحاف و ابوالفضل نوروزی در اوزان منهای 55 و 61 کیلوگرم رده سنی جوانان بر سکوی قهرمانی ایستادند.
ابوالفضل آبرون هم در وزن منهای 55 کیلوگرم رده سنی زیر بیست و یک سال بر سکوی نخست ایستاد.
این پیکارها به میزبانی تهران برگزار شد .
عنوان سومی تکواندوکار استان درمسابقات آزاد دختران کشور
در این رقابت ها مبینا کاظمی با غلبه بر تکواندوکارانی از یاسوج، گیلان و تهران به دیدار نهایی راه پیدا کرد .
کاظمی در دیدار پایانی با شکست مقابل نماینده البرز بر سکوی سومی ایستاد.
تهران میزبان رقابت ها بود.