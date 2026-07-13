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«نسیمآوا» بهعنوان یکی از برنامههای شناختهشده شبکه نسیم، با تمرکز بر موسیقی، گفتوگو با هنرمندان و پرداختن به رویدادها و مناسبتهای فرهنگی و مذهبی، توانسته است جایگاهی ویژه در میان مخاطبان این شبکه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با اجرا و تهیهکنندگی محمدرضا محبی، از زمان آغاز پخش خود در اواخر دهه ۱۳۹۰، تلاش کرده است تا نگاهی متفاوت به موسیقی در رسانه ملی داشته باشد.
محمدرضا محبی، مجری و تهیهکننده برنامه «نسیمآوا» درباره این برنامه گفت: ۱۰ سال است که این برنامه ساخته میشود و در حال حاضر فصل ششم را روی آنتن داریم، به این صورت که در دهه اول محرم پخش شد و پنج شب هم ویژهبرنامه تشییع و تدفین رهبر شهید را خدمت مخاطبان ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: «نسیمآوا» برنامهای با محوریت موسیقی است که هرچه جلو رفته، ما آن را شرح و بسط داده و آن را بهعنوان مأمنی برای فرهنگ، هویت و هنر ایرانی تعریف کردهایم. در این برنامه از موسیقیهای مختلف پاپ، سنتی، اقوام، ملل، ارزشی و انقلابی و گروههای سرود استفاده میکنیم.
تهیهکننده «نسیمآوا» تصریح کرد: از سوی دیگر ما انعطاف در مناسبتها داریم، برایناساس فصل جاری که از اوایل ایام جنگ ۱۲ روزه شروع شد و در جنگ تحمیلی سوم و ایام محرم ادامه پیدا کرد، نسبت به این مسائل بیتفاوت نبوده است. همچنان که ما در دهه فجر، دهه فاطمیه و هر مناسبت دیگر بسته به شرایط آواها و نماهای متناسب را انتخاب کرده و برنامه ساختهایم. البته رویدادهای «ایران جان» و حضور ما در استانهای مختلف نیز فرصتی مناسب برای ظرفیتسنجی موسیقی اقوام بود که از دستاوردهای «نسیمآوا» به شمار میآید.
محبی با اشاره به مهمترین هدف «نسیمآوا» تصریح کرد: مهمترین آرزوی ما این است که در حد بضاعت به ذائقهسازی در حوزه موسیقی مردم کمک کنیم، بر این اساس میکوشیم که در گروه تحقیق و تفکر این برنامه آثار خوب را انتخاب کرده و اثرگذار باشیم، هرچند مردم ایران فهیم هستند، اما ما هم به سهم خویش تلاش خودمان را میکنیم.
وی افزود: درراستای افزایش توجه به موسیقی اقوام در این سالها با مدیران موسیقی معاونت امور استانها هماهنگ بودیم تا با راهنمایی ایشان آثار خوب بیشتری را معرفی کنیم.
وی با اشاره به فصل متأخر، حوادث رخداده و تأثیر جنگ بر «نسیمآوا» گفت: فصل شش این برنامه از ابتدای جنگ ۱۲ روزه شروع شد و طی بیش از ۱۰۰ قسمت و مسیری که طی شد، بسیاری از موضوعات در برنامه ما منعکس شد. در دوران جنگ با بهرهگیری از موسیقیهای حماسی که برای مردم ایران خاطرهانگیز بود - ازای ایران بنان گرفته تا کارهای جدید - تلاش کردیم که برنامهای مقبول را تولید کنیم.
این مجری تلویزیون افزود: از سوی دیگر با ضریبدهی و بهرهگیری از خوانندههای کمترشناختهشده که دوست داشتند دیده شوند و در این ایام همراه و همدل بودند، از استودیوی جدیدی که به همین منظور تخصیص داده بودیم، استفاده کردیم. البته با خوانندههای سرشناسی که در ایام جنگ برای مردم، وطن و برائت از دشمن اثر خواندند نیز بهصورت ویژه ارتباط گرفتیم و تلاش کردیم تا حمایت هنرمندان از مردم و مردم از هنرمندان را در این برنامه به تصویر بکشیم.