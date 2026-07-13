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باید برخاست...

مردم تهران در تشییع پدر امت در تهران حماسه‌ای تاریخی با پرچم سرخ یالثارات الخامنه‌ای رقم زدند. مردمی که از برخاستن هایشان به یاد پدر امتی گفتند که بار‌ها برایمان برخاست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۸:۱۱
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر شهید ، تهران
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