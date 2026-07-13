برگزاری کلاسهای تقویتی دانش آموزان ابتدایی در قالب طرح حامی
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری کلاسهای تقویتی دانش آموزان ابتدایی در قالب طرح حامی در ۵۷۰ پایگاه تابستانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
، اختر اسماعیل زاده گفت: پیرو ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش کلاسهای تقویتی از ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در ۵۷۰ پایگاه تابستانه برای ۲۳ هزار و ۲۱۲ دانش آموز شناسایی شده نیازمند به تلاش بیشتر در سه درس (ریاضی، فارسی، علوم) استان برگزار میشود.
وی افزود: خانوادهها میتوانند برای ثبت نام فرزندان خود تا پایان تیر ماه به مدارس محل تحصیل مراجعه کنند و فرم معرفی به پایگاه را از مدیران مدارس دریافت کنند.
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: هدف از اجرای طرح حامی تقویت پایه و ارتقای سطح علمی دانش آموزان نیاز به توجه ویژه در قالب کلاسهای با ظرفیت بین ۵ تا ۱۰ نفر تا پایان مرداد ۱۴۰۵ در مرحله اول ۱۲ جلسه کلاس و در صورت نیاز ۴ جلسه تا ۱۵ شهریور برگزار میشود.