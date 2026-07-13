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دونالد ترامپ مدعی بازگرداندن محاصره دریایی ایران شده و اعلام کرد از تمامی کشتیهای عبوری از تنگه هرمز آمریکا ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس جمهور آمریکا نوشت: «تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه بدون آن باز خواهد ماند. ما "محاصره ایران" را باز میگردانیم. این نام به این دلیل انتخاب شده که مانع از ورود یا خروج کشتیهای ایران میشود.»
ترامپ اعلام کرد : از تمامی بارهای عبوری در ازای هزینههای لازم برای انجام وظیفه در زمینه تامین ایمنی و امنیت در این نقطه بسیار بیثبات جهان، ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد.»
ترامپ اضافه کرد: «همه کشورهای دیگر میتوانند به صورت آزادانه و منصفانه از تنگه استفاده کنند. ایالات متحده آمریکا از این لحظه به بعد "پاسبان تنگه هرمز" نام خواهد گرفت اما به همین دلیل و همچنین برای رعایت انصاف،