رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشکذر: در راستای مدیریت منابع آب و تضمین بقای گونه‌های وحشی در فصل گرم سال، عملیات لایروبی و احیای آبشخور‌های منطقه کوه مسجد اشکذر صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مرتضی عزیزی، گفت: در راستای مدیریت منابع آب و تضمین بقای گونه‌های وحشی در فصل گرم سال، عملیات لایروبی و احیای آبشخور‌های منطقه کوه مسجد اشکذر صورت گرفت.وی افزود: این عملیات با همکاری مستقیم کارشناسان منطقه و قرق‌بانان محلی صورت گرفت.

وی تأکید کرد: با توجه به خشکی طولانی‌مدت برخی از این آبشخورها، بازسازی آنها نیازمند رویکردی ترکیبی از دانش کارشناسی و تجربه زیسته بومی بود.

رئیس اداره محیط زیست اشکذر افزود: بهره‌گیری از تجربه قرق‌بانان محلی که محل دقیق آبشخور‌های قدیمی را از طریق دانش موروثی می‌شناختند، کلید اصلی موفقیت در شناسایی و احیای این نقاط حیاتی بود. این اقدام در راستای حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از مهاجرت یا تلفات حیات وحش در اثر خشکسالی صورت گرفته است.

مرتضی عزیزی، گفت: این موفقیت حاصل تلاش مشترک و تعهد عمیق قرق‌بانان و مردم فهیم جوامع محلی است که با دانش و تجربه‌ی ارزشمند خود، نقشی بی‌بدیل در شناسایی و احیای این آبشخور‌ها ایفا کردند. حفاظت از تنوع زیستی، وظیفه‌ای همگانی است و قدردانی از همراهی و همکاری این عزیزان، وظیفه‌ی ماست.