پخش زنده
امروز: -
در آیین بزرگداشت «رهبر شهید» در مصلای ساری، بر ادامه راه امام شهید تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین بزرگداشت «رهبر شهید» امروز با حضور مردم و مسئولان در مصلای امام خمینی ساری برگزار شد.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) در این مراسم گفت: گفتمان انقلاب اسلامی تحت رهبری پیشوای فقید، از مرزهای ملی فراتر رفته و به جریانی بینالمللی میان ملتهای آزادیخواه تبدیل شده است.
آیتالله اختری شکلگیری جبهه مقاومت و بیداری ملتها را بازتابی از نگاه آیندهنگر و جهانی رهبر شهید برشمرد.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) با اشاره به چهار دهه رهبری معظمله، تصریح کرد: ایشان با بهرهگیری از ظرفیتهای دوران امام خمینی (ره)، افقهای تازهای برای جهان اسلام ترسیم کردند
وی محورهایی، چون «امت واحده اسلامی»، تقویت وحدت مسلمانان، گسترش معارف اهلبیت (ع) و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را از برجستهترین جلوههای رویکرد بینالمللی رهبر شهید دانست که منجر به شکلگیری جبههای جهانی در برابر ظلم و استکبار گشت.
آیتالله اختری با تجلیل از مردم ولایتمدار و مقاوم مازندران، این استان را سرزمینی با پیشینهای دیرینه در محبت به اهلبیت (ع) توصیف کرد.
وی با اشاره به دیدارهای مستمر خود با رهبر شهید، خاطرنشان کرد: معظمله همواره از ولایتمداری مردم مازندران به نیکی یاد میکردند و این روحیه را از سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی میدانستند.
آیتالله اختری شهادت رهبر شهید را خسارتی جبرانناپذیر برای جامعه بشری دانست و تأکید کرد که خون شهدای این مسیر، زمینهساز گسترش هرچه بیشتر اندیشههای امام راحل و رهبر شهید در جهان خواهد بود.
یاداور میشوم در این مراسم که از طرف نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران برگزار شد حاج محمدرضا بذری به مداحی پرداخت.
نجاتی و گزارشی از این مراسم: