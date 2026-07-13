مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از تداوم استقرار هوای گرم، آسمان صاف تا کمی ابری و افزایش وزش باد همراه با غبار محلی در نقاط مختلف استان تا سه روز آینده خبر داد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از تداوم هوای گرم در استان طی روزهای آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، طی سه روز آینده تداوم هوای گرم در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین طی پنج روز آینده آسمان اغلب مناطق استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی نقاط افزایش سرعت وزش باد، گاهی همراه با غبار محلی، پیش‌بینی می‌شود.

تداوم هوای گرم در استان

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تغییر محسوسی در شرایط دمایی استان مشاهده نمی‌شود، گفت: گرمای هوا همچنان در مناطق مختلف استان ماندگار خواهد بود و شهروندان به‌ویژه در ساعات گرم روز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

کرمی تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، شرایط جوی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در بیشتر نقاط استان صاف تا کمی ابری بوده و در برخی مناطق افزایش وزش باد و احتمال وقوع غبار محلی دور از انتظار نیست.

لنده گرم‌ترین و یاسوج خنک‌ترین نقطه استان

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: لنده با ثبت دمای ۴۷.۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و یاسوج با حداقل دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند.