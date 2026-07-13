پیش بینی هوای کهگیلویه و بویراحمد تا سه روز آینده
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از تداوم استقرار هوای گرم، آسمان صاف تا کمی ابری و افزایش وزش باد همراه با غبار محلی در نقاط مختلف استان تا سه روز آینده خبر داد.
علی کرمی با اشاره به آخرین بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، طی سه روز آینده تداوم هوای گرم در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد مورد انتظار است.
وی افزود: همچنین طی پنج روز آینده آسمان اغلب مناطق استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی نقاط افزایش سرعت وزش باد، گاهی همراه با غبار محلی، پیشبینی میشود.
تداوم هوای گرم در استان
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تغییر محسوسی در شرایط دمایی استان مشاهده نمیشود، گفت: گرمای هوا همچنان در مناطق مختلف استان ماندگار خواهد بود و شهروندان بهویژه در ساعات گرم روز از قرار گرفتن طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
کرمی تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها، شرایط جوی روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه در بیشتر نقاط استان صاف تا کمی ابری بوده و در برخی مناطق افزایش وزش باد و احتمال وقوع غبار محلی دور از انتظار نیست.
لنده گرمترین و یاسوج خنکترین نقطه استان
وی با اشاره به دمای ثبتشده در شبانهروز گذشته گفت: لنده با ثبت دمای ۴۷.۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و یاسوج با حداقل دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه کهگیلویه و بویراحمد بودهاند.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، توصیههای بهداشتی و مدیریت مصرف آب و برق را جدی بگیرند و از انجام فعالیتهای سنگین در ساعات اوج گرما خودداری کنند.