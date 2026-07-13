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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از خرید تضمینی یک میلیون و ۴۳۸ هزار تن گندم به ارزش ۶۸ همت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید جهاننژادیان روز دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان که در استانداری برگزار شد، گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، فرآیند خرید تضمینی گندم امسال بهخوبی انجام شد و سامانه ثبت کالا و حمل گندم نیز بهروز و آماده خدمترسانی بود.
وی با مقایسه روند پرداخت مطالبات گندمکاران در سال جاری و سال گذشته افزود: سال گذشته از مجموع ۲۹.۵ همت ارزش گندم خریداریشده، تنها ۱۰ همت به کشاورزان پرداخت شد، اما امسال تاکنون ۲۹ همت، معادل ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران، پرداخت شده است.
جهاننژادیان با بیان اینکه ۳۹ همت از مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده، ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای انجامشده، این مطالبات در کوتاهترین زمان ممکن تسویه شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان همچنین از تأمین گندم مورد نیاز سایر استانها خبر داد و گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون، ۷۵۰ هزار تن گندم برای تأمین نیاز ۱۸ استان کشور ارسال شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ ذخایر راهبردی استان افزود: در حال حاضر ۶۱۰ هزار تن گندم، معادل نیاز ۱۰ ماه مصرف خوزستان، در ذخایر استان موجود است. در صورت افزایش نیاز، تأمین گندم از طریق واردات انجام خواهد شد. همچنین ۲۳۰ تن روغن و ۲۱ هزار تن شکر سفید نیز در ذخایر کالاهای اساسی استان نگهداری میشود.
جهاننژادیان درباره تأمین آرد مورد نیاز ایام اربعین نیز گفت: میزان آرد مورد نیاز از سوی عتبات عالیات اعلام شده و در حال تأمین آن هستیم. تلاش میشود به جای توزیع آرد، نان آماده در اختیار زائران قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به زیرساختهای ذخیرهسازی گندم در خوزستان افزبود: استان دارای ۳۲ سیلوی ذخیره گندم است، اما امسال با کسری غیرمتعارف در ذخایر گندم مواجه شدهایم.
در ادامه این نشست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و بازار دام و طیور استان گفت: هماکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در انبارهای استان ذخیره شده است.
عبدالامیر نیرومند افزود: در سه ماه نخست سال جاری، میزان جوجهریزی در کشور با کاهش نسبی همراه بود و خوزستان نیز در فروردین و اردیبهشتماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی را تجربه کرد، اما این روند در خردادماه بهبود یافته و روندی افزایشی داشته است.