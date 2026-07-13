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نخستین موکب خادمان گیلان برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی امروز از رشت عازم کربلای معلی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت گیلان، در آیین اعزام موکب خادمان و زائران اربعین حسینی با اشاره به اهمیت همراهی عملی با سیدالشهدا علیه السلام گفت: پیروی از مکتب اباعبدالله الحسین علیه السلام تنها به دوست داشتن آن حضرت خلاصه نمیشود، بلکه یاران امام حسین علیه السلام انسانهایی صادق، ثابتقدم و مطیع خداوند و پیامبر اسلام هستند که در مسیر ائمه اطهار حرکت میکنند.
حجت الاسلام و السلمین محمد فروتن با قدردانی از تلاشهای خادمان اربعین حسینی افزود: خدمت به زائران اهلبیت علیهم السلام کاری بزرگ و ارزشمند است و این خدمت پیش از آنکه یک مسئولیت باشد، جلوهای از محبت و عشق به خدا و اهلبیت است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان هم با بیان اینکه امسال ۳۵ موکب از گیلان برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی مجوز فعالیت دریافت کردهاند، گفت: این موکبها مختص زائران گیلانی نیستند و به همه زائران حضرت سیدالشهدا (ع) از سراسر ایران و دیگر کشورها خدمات ارائه خواهند داد.
مجید دوهندو افزود: از این تعداد، دو موکب بهصورت تخصصی در حوزه درمان فعالیت خواهند کرد و سایر موکبها خدمات اسکان و پذیرایی از زائران را بر عهده دارند.
مسئول موکب نورالزهرا سلام الله علیها رشت هم با اشاره به اعزام نخستین گروه خادمان این موکب به کربلای معلی گفت: این موکب با ظرفیت اسکان شبانه سه هزار زائر، از ابتدای ماه صفر تا ۲۳ صفر آماده ارائه خدمات اسکان، تغذیه، پذیرایی و خدمات پزشکی به زائران اربعین حسینی خواهد بود.
مجید ذاتی افزود: نخستین گروه خادمان موکب امروز در قالب دو دستگاه خودرو به عراق اعزام شدند تا مقدمات خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه مجموعه خادمان موکب نورالزهرا (س) حدود ۱۵۰ نفر هستند، افزود: محل استقرار موکب در حسینیه اعظم شهدای استان گیلان در شهر مقدس کربلا است که عملیات ساخت آن همچنان ادامه دارد و بخشی از این حسینیه برای خدمترسانی در ایام اربعین آماده شده است.
مسئول موکب نورالزهرا سلام الله علیها رشت گفت:خدمات این موکب شامل اسکان، توزیع صبحانه، ناهار و شام، پذیرایی میانوعده و همچنین ارائه خدمات پزشکی است که با همت خادمان و کمکهای مردمی به زائران ارائه خواهد شد.