از ابتدای امسال تاکنون دو مورد قطع فیبرنوری و خطوط مخابراتی با دلایل نامشخص و ناشناس گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی گفت: معمولا در هر فصل یک مورد قطع فیبرنوری در استان گزارش می‌شود که در بازه ذکر شده یک مورد مربوط به ۲۰ تیرماه در محدوده بخش ملک آباد شهرستان مشهد بوده و مورد دیگر نیز در تعطیلات نوروزی رخ داده بود.

مرتضوی افزود: معمولا سارقان به واسطه ناآگاهی و به قصد دزدیدن کابل مسی اقدام به کندن و تخریب فیبرنوری می‌کنند که هم باعث ایجاد هزینه و صرف انرژی و وقت همکاران شده و همچنین نارضایتی مردم را به واسطه قطعی و یا اختلال در شبکه ارتباطی استان ایجاد می‌کند.

مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی گفت: از طرفی طی سال گذشته موارد متعددی از قطع فیبرنوری بواسطه حفاری دستگاه‌های عمرانی نیز گزارش شده که با توجه به اطلاع‌رسانی صورت گرفته از مسیر فیبرنوری و هماهنگی صورت گرفته با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی این نوع قطعی امسال به شدت کاهش یافته است.

مرتضوی ادامه داد: در پی تخریب اخیر فیبرنوری در شهرستان مشهد (محدوده رباط سفید) ساعت ۱ تا ۲ بامداد فردا سه شنبه برای تعمیر فیبرنوری آسیب دیده، ارتباطات مخابراتی شهرستان‌های جنوبی استان دچار قطعی یا اختلال می‌شود که نوع اختلال بستگی به وجود مسیر‌های جایگزین ارتباطی برای اپراتور‌های مختلف است.

وی گفت: تعمیر شبکه فیبرنوری که مستلزم خاموشی موقت ارتباطات است، معمولا در ساعات کاهش ترافیک شبکه مخابراتی انجام می‌شود تا شاهد کمترین اختلال در ارتباطات مردم باشیم.

براساس اعلام فرمانداری مشهد عصر شنبه (۲۰ تیرماه)، سارق ناشی که قصد سرقت کابل مسی در منطقه رباط سفید را داشت به شبکه فیبرنوری شرکت زیرساخت آسیب رساند که در پی آن ارتباطات مخابراتی و تلفن همراه شهرستان‌های جنوب استان دچار قطعی یا اختلال شد.

فیبر نوری یک موج‌بر استوانه‌ای از جنس شیشه یا پلاستیک با ۲ ناحیهٔ مغزی و غلافی است که امروزه در صنایع مخابراتی به جای سیم مسی برای انتقال دیتا (داده) استفاده می‌شود.