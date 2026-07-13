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استاندار خوزستان با اشاره به تشدید مجدد حملات هوایی و موشکی دشمن و شرایط جنگی حاکم بر منطقه، بر ضرورت تخلیه سریع لنچها و سرمایههای ملی در بنادر استان تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت تفویض اختیار برای رفع موانع نقلوانتقال کالا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، در جلسه ساماندهی مبادلات مرزی استان گفت: شرایط خاصی ایجاد شده و جنگ حادث شده است؛ در نتیجه انتقال کالا با مشکلاتی مواجه شده و ما باید به گونهای عمل کنیم که گشایشی در شرایط کار ملوانان و لنچداران ایجاد شود.
استاندار خوزستان افزود: بر اساس تفویض اختیارات صورتگرفته، باید ببینیم چگونه میتوانیم این مشکلات را حل کنیم؛ چرا که در استانهایی مانند هرمزگان و بوشهر تعداد لنچها افزایش یافته و نقلوانتقال کالا بیشتر است، اما در استان ما موانعی وجود دارد که باید رفع شود.
موالیزاده با اشاره به تماسهای دریافتی درباره وضعیت لنچها در خرمشهر اظهار داشت: تعداد قابلتوجهی لنچ در خرمشهر وجود دارد که ممکن است مورد اصابت موشکهای دشمن قرار بگیرند و سرمایهای عظیم از دست برود؛ این سرمایهها، سرمایه مردم است و باید سریعاً تخلیه شوند.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه حملات دشمن دوباره شروع شده و مراکز مختلف را هدف قرار میدهد، تصریح کرد: این حملات ادامهدار است و ما نیز متقابلاً پاسخ میدهیم؛ اما در این شرایط، باید راهحلی پیدا کنیم تا سرمایهها از دست نرود و هر آن ممکن است یک سرمایه عظیم نابود شود.
موالیزاده با اشاره به ضرورت نشست و جمعبندی برای یافتن راهحل خاطرنشان کرد: باید شرایط موجود، تفویض اختیار صورتگرفته و پیشگیری از اتلاف سرمایهها را مد نظر قرار دهیم؛ هر کجا مانعی وجود داشت که در استان قابل حل نبود، از طریق دیگر پیگیری کنیم.
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه انجام کار غیرقانونی مد نظر نیست، گفت: گاهی قانون نیازی به شکستن ندارد، اما میتوان در آن انعطاف ایجاد کرد؛ نوع نگاه و تفسیر ما از قانون در شرایط موجود باید متعادل و منطقی باشد.
موالیزاده با اشاره به ضرورت نگاه پدافند غیرعامل به این موضوع اظهار داشت: اگر سرمایهها اعم از دولتی یا مردمی از دست برود، دچار ندامت خواهیم شد که چرا سریعتر اقدام نکردیم؛ از همه دستگاهها میخواهم با نگاه پدافند غیرعامل به این موضوع توجه داشته باشند.